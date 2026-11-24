С весны 2027 года по 2032 год регионы России получат законное право на пятилетний мораторий на розничную продажу электронных испарителей, и уже более двадцати субъектов страны заявили о готовности воспользоваться этой возможностью. Однако, по мнению главного редактора отраслевого информагентства «Русский Табак» Максима Королева, эта инициатива, призванная оградить граждан от никотина, на практике сработает с точностью до наоборот. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт подчеркивает, что рынок вейпов в России и так на 60–80% находится в тени, поэтому формальный запрет лишь легализует сложившуюся монополию криминала, не принеся бюджету ни копейки, но создав серьезные риски для здоровья потребителей.

По его словам, первым и самым очевидным последствием станет окончательная маргинализация торговли. Доля черного рынка, которая сегодня составляет до 80% в среднем по стране, в регионах с жесткими ограничениями неизбежно вырастет до 90–99%. Главный канал сбыта останется прежним — это интернет-сообщества в социальных сетях, которые практически невозможно отследить. Продавцы уже имеют опыт обхода блокировок, маскируя запрещенную никотиносодержащую продукцию на маркетплейсах под другими названиями, как это ранее происходило с курительными смесями. Кроме того, эксперт не исключает возврата к практике 90-х годов, когда традиционные розничные магазины в небольших городах начнут торговать испарителями из-под прилавка для своих постоянных клиентов, формально соблюдая чистоту витрин.

Эксперт отметил, что вторым следствием станет неизбежный откат потребителей к более опасным формам потребления никотина. Поскольку никотиновая зависимость требует медицинской или медикаментозной поддержки для отказа, большинство вейперов не бросят привычку, а просто сменят устройство. Это приведет к росту продаж как легальных, так и контрафактных сигарет, а также жевательных и кальянных смесей. Экономический эффект для государства при этом рискует оказаться нулевым: нелегальный рынок вейпов не платил акцизы и раньше, поэтому его рост с 80% до 90% бюджет просто не почувствует. Единственный гипотетический плюс для казны — это возможный рост акцизных сборов от продажи традиционных сигарет, если часть аудитории вернется к классическому табаку, который в России на 90% состоит из легальной продукции. Однако спрогнозировать, насколько массовым будет этот переход, невозможно.

В итоге региональная борьба с вейпами превращается в борьбу с легальным ритейлом в пользу теневых дельцов. Потребитель не получит защиты, так как продолжит покупать несертифицированные жидкости и устройства сомнительного качества через анонимные каналы, рискуя здоровьем, а государство потеряет остатки контроля над отраслью, не получив взамен существенного пополнения бюджета.

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