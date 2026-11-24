Коммунальные службы Красногорска вышли на расчистку снега в Павшинской пойме. Работы по ликвидации последствий снежного циклона продолжаются, несмотря на то что осадки не прекращаются. Очистка дорог и дворовых территорий ведется в плановом режиме.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Артём Мишуков ]

Согласно информации МБУ КГС, дневная смена занималась уборкой с утра до 15:00. Вечером к работе приступила вторая бригада. Поскольку снегопад не стихает, расчистка идет в усиленном режиме.

Отдельное внимание уделяется подходам к детским площадкам и социально значимым объектам. Это делается для того, чтобы не создавать неудобств жителям.

«На территории для уборки задействовано семь единиц техники и 27 человек. Будем работать до 6:00 утра и расчищать снег для наших жителей», — сообщил старший мастер МБУ КГС Алексей Клочков.

Ранее сообщалось о том, что подмосковные дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада.

