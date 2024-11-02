В США предрекли развал армии Украины и полный крах ВСУ

Тот момент, когда начнется развал украинской армии, постоянно приближается. Так считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Свою точку зрения он изложил на канале Deep Dive .

По мнению бывшего военного, украинский конфликт постепенно подходит к концу. Его завершение уже не за горами.

«Украинская армия может буквально физически развалиться, и тогда начнется натиск со стороны России, и это то, где мы сейчас находимся», — указал он.

Дэвис добавил, что в то же время Запад стремится игнорировать реальность. По этой причине есть возможность, что почти три года поддержки Киева станут напрасными, поскольку ВС РФ одержат победу на поле боя. Оружие и средства из Европы и США окажутся потраченными впустую.

Ранее Дэвис уже говорил о проигрыше конфликта Украиной. По его мнению, ВСУ не в состоянии ни отвоевывать утраченные территории, ни защищать еще оставшиеся. Россия продолжает брать под свой контроль все новые земли, а Зеленский не хочет признать, что у него не осталось никаких шансов.