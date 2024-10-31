В США констатировали поражение Киева в конфликте на Украине

Подполковник военных сил США в отставке Дэниел Дэвис на канале Dialogue Works заявил, что Киеву бессмысленно продолжать борьбу, которая уже может считаться проигранной.

Полковник убежден, что ВСУ не способны захватывать новые территории, возвращать утерянные и тем более их удерживать. По словам военного эксперта, для него удивительно, что Зеленский продолжает конфликт при безнадежных шансах. Российская армия не сбавляет темп, а в этом случае, подчеркнул Дэвис, Украину ждет неизбежное поражение.

«Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец», — отметил он.

Напомним, российская армия 31 октября освободила поселение Ясная Поляна в ДНР. Накануне отметились также успехами с Катериновкой, Добровольем и Селидово в том же регионе.

Ранее сообщалось, что флаг России подняли над освобожденной Кругляковкой в Харьковской области.