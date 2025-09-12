Поражение Украины станет для НАТО тяжелейшим ударом и неизбежно приведет к эскалации конфликта с Россией. К такому выводу пришел известный американский политолог Джон Миршаймер. Об этом сообщает РИА Новости.

Известный профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал тревожный прогноз относительно развития конфликта на Украине. По мнению политолога, поражение украинской армии станет для альянса НАТО сокрушительным потрясением, которое западные страны не смогут просто принять.

Миршаймер убежден, что подобный сценарий неминуемо спровоцирует дальнейшую эскалацию, хотя и не уточнил ее конкретные формы. Его позиция, озвученная в беседе с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом, основывается на теории реализма в международных отношениях, где национальные интересы превалируют над идеологией.

Ранее сообщалось о том, что НАТО запустило операцию «Восточный часовой» у границы с Россией.