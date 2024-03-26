В столице появились номерные знаки на электросамокатах для кикшеринга

На столичных электросамокатах для кикшеринга установлены номерные знаки. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что данная мера призвана упростить фиксацию нарушений посредством камер наблюдения и даст возможность легче привлекать к ответственности нарушающих правила дорожного движения водителей.

Отмечается, что пока номера имеются лишь на тех электросамокатах, которые сдает в аренду сервис WHOOSH. Таблички крепятся как на передней, так и на задней частях транспортного средства.

Планируется, что видеокамеры станут записывать такие нарушения ПДД, как езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходным переходам и запрещенное пересечение полос для движения.