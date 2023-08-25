В Ступино арестовали мужчину, который избил до смерти своего знакомого
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
В Ступино был арестован местный житель, который избил до смерти своего знакомого. Как сообщили в ГСУ СКР по региону, инцидент произошел 20 августа в одной из квартир города.
Ранее судимый мужчина в возрасте 35 лет находился в квартире со своим 38-летним знакомым. Между приятелями вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый избил оппонента.
Потерпевшего госпитализировали с множественными травмами. Несмотря на помощь врачей, он скончался в больнице.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение обвиняемого было установлено и он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в ведомстве.