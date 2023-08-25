В Ступино арестовали мужчину, который избил до смерти своего знакомого

В Ступино был арестован местный житель, который избил до смерти своего знакомого. Как сообщили в ГСУ СКР по региону, инцидент произошел 20 августа в одной из квартир города.

Ранее судимый мужчина в возрасте 35 лет находился в квартире со своим 38-летним знакомым. Между приятелями вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый избил оппонента.

Потерпевшего госпитализировали с множественными травмами. Несмотря на помощь врачей, он скончался в больнице.