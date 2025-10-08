В Таиланде рабочий потерял сознание и умер от укусов муравьев

В Таиланде трагический инцидент произошел с рабочим, занимавшимся обрезкой деревьев — он погиб из-за нападения муравьев, как сообщило издание The Thaiger.

Эккафан Тианпхантхонг, 39 лет, трудился на плантации Пирома Джаякана, расположенной в провинции Самутпракан, на протяжении многих лет. 6 октября работодатель поручил ему и его напарнику, Пхичиту Пхурахонгу, обрезать ветви деревьев, чтобы предотвратить их контакт с линиями электропередач. Вскоре после начала работ Тианпхантхонг внезапно закричал, жалуясь на атаку муравьев, и попытался спуститься с лестницы.

Не успев добраться до земли, мужчина потерял сознание и упал, начав испытывать судороги. Джаякан и Пхурахонг немедленно попытались оказать ему первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики оказались бессильны. При осмотре тела погибшего были обнаружены лишь незначительные укусы муравьев.

Пхурахонг сообщил, что его также несколько раз кусали муравьи с того же дерева, но без каких-либо серьезных последствий. Медицинские эксперты сделали заключение о том, что смерть Тианпхантхонга наступила в результате анафилактического шока, вызванного токсинами насекомых.

Мать погибшего заявила, что не намерена предъявлять обвинения работодателю, подчеркнув, что они долгое время работали вместе и Джаякан относился к ее сыну с заботой.

