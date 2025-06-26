Азиатские ядовитые муравьи добрались до севера США

Эти опасные насекомые были замечены в северо-восточных штатах, таких как Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд. Ранее предостережения об их активности касались только жителей южных штатов. По информации Лесной службы США, укус этих муравьев может быть фатальным для 2% населения из-за риска развития анафилактического шока.

За динамикой распространения этих азиатских муравьев можно следить на ресурсе antmaps.org. Согласно данным этого сайта, данный вид уже обосновался в двадцати штатах Америки.

Хотя азиатские жалящие муравьи были впервые импортированы в США в 1932 году, серьезной проблемой они стали только в 2021 году. Этот вид относится к инвазивным и представляет угрозу для местной флоры и фауны, активно поедая растения и вытесняя аборигенные виды муравьев, играющих важную роль в распространении семян.

Ранее сообщалось, что завезенные в США азиатские жалящие муравьи стали реальной угрозой для людей.