В Таиланде задержаны трудившиеся в косметологической клинике россияне
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В Таиланде сотрудниками правопорядка задержаны хозяйка и два сотрудника косметологической клиники, где совершались бьюти-процедуры без лицензии, а также у одного сотрудника отсутствовало разрешение на работу в этой стране. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что данный инцидент произошел на острове Самуй.
Добавляется, что в рамках рейда полицейских все трое были задержаны, оборудование сотрудниками правопорядка изъято. На данный момент этот центр не работает.