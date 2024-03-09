В Таиланде задержаны трудившиеся в косметологической клинике россияне

В Таиланде сотрудниками правопорядка задержаны хозяйка и два сотрудника косметологической клиники, где совершались бьюти-процедуры без лицензии, а также у одного сотрудника отсутствовало разрешение на работу в этой стране. Об этом сообщает Life.ru.