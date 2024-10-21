В Талдоме задержали местного жителя, который нанес ножевое ранение соседу

В Талдоме задержали местного жителя, который нанес ножевое ранение своему соседу. В результате тот скончался, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел у подъезда одного из жилых домов в Запрудне. Между 51-летним жителем и его 42-летним соседом произошла ссора из-за громкой музыки. В ходе разборок первый мужчина ударил оппонента ножом в ногу.

От полученного ранения сосед через несколько часов скончался в своей квартире. Нападавшего задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение.