В Талдомском округе прошла масштабная областная тренировка по отработке действий в условиях пожара и ЧС

В Талдомском округе состоялись широкомасштабные учения, посвященные отработке действий персонала и посетителей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

В мероприятии приняли участие представители более 70 организаций, а общее число эвакуированных превысило 5000 человек.

Обучение проходило на территории загородного эко-курорта «Лепота» под руководством Сергея Молчанова, заместителя главы Талдомского округа, при поддержке сил и средств Талдомского муниципального звена Московской службы пожаротушения (МОСЧС).

Согласно сценарию тренировки, на третьем этаже главного здания произошел пожар. В процессе эвакуации было задействовано 26 сотрудников и 5 единиц специализированной техники, из здания было выведено 65 человек.

Участники тренировки ознакомились с нормами пожарной безопасности, освоили методы защиты органов дыхания и провели практические занятия по применению первичных средств пожаротушения.

Учения позволили службам скоординировать свои действия, оценить уровень готовности к чрезвычайным происшествиям и повысить эффективность навыков эвакуации.