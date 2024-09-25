В Тамбовской области произошла аварийная посадка одноместного самолета
Фото: [ГУ МЧС России по Тамбовской области]
В Тамбовской области у населенного пункта Березка произошла аварийная посадка одноместного самолета, информировали в региональном управлении МЧС.
К месту инцидента направлены оперативная группа и подразделение пожарной службы.
По сведениям МЧС, погибшие и раненые отсутствуют. Пилоту удалось грамотно и оперативно посадить самолет, избежав серьезных последствий.
Прибывшие на место специалисты произвели осмотр самолета и установили, что никакой угрозы возгорания нет.
Ранее сообщалось, что жесткую посадку совершил самолет в Подмосковье после задымления на борту.