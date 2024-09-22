Жесткую посадку совершил самолет в Подмосковье после задымления на борту
Самолет Cessna аварийно сел в подмосковном Воскресенске из-за задымления
Фото: [t.me/zmsutskr]
Западный МСУТ СК России сообщает об аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna-182. Малогабаритное воздушное судно жестко приземлилось в Воскресенске Московской области.
Инцидент произошел днем 22 сентября. Легкомоторный Cessna-182 RA3119G совершило аварийную посадку из-за проблемы на борту. Причиной стали неполадки с электросистемой, который вызвали задымление кабины. Командир запросил посадку в Воскресенске.
Самолет жестко сел, получив незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет. В ситуации разбирается транспортная полиция и другие компетентные органы, проводится доследственная проверка.
«Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», — отмечает Западный МСУТ СК России.
Напомним, в июле текущего года под Коломной в Подмосковье разбился Superjet 100. На борту были три члена экипажа, все они погибли.
Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минводах.