Жесткую посадку совершил самолет в Подмосковье после задымления на борту

Западный МСУТ СК России сообщает об аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna-182. Малогабаритное воздушное судно жестко приземлилось в Воскресенске Московской области.

Инцидент произошел днем 22 сентября. Легкомоторный Cessna-182 RA3119G совершило аварийную посадку из-за проблемы на борту. Причиной стали неполадки с электросистемой, который вызвали задымление кабины. Командир запросил посадку в Воскресенске.

Самолет жестко сел, получив незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет. В ситуации разбирается транспортная полиция и другие компетентные органы, проводится доследственная проверка.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», — отмечает Западный МСУТ СК России.

Напомним, в июле текущего года под Коломной в Подмосковье разбился Superjet 100. На борту были три члена экипажа, все они погибли.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минводах.