Россия возобновила импорт грузинских арбузов после двухлетнего перерыва, а объем июльских поставок практически достиг прежних показателей, как сообщило РИА Новости, проанализировав данные таможни страны.

Грузинские арбузы вновь закупают в Россию. Согласно данным грузинской таможенной службы, за летние месяцы 2025 года российские компании закупили фруктов на сумму более $455 тыс.

Наибольший объем поставок пришелся на июль, когда импорт достиг показателей, близких к тем, что были раньше. В 2022-2023 годах закупки практически не осуществлялись, за исключением символической поставки на $11,9 тыс. два года назад.

Помимо России, грузинские арбузы этим летом закупали Армения и Белоруссия. Армянские импортеры приобрели фруктов на сумму $232,6 тыс., а белорусские — на $23,8 тыс.

Ранее эксперт объяснил, почему Индия не откажется от российской нефти.