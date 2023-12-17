В Тихом океане зафиксировали подземные толчки

В Тихом океане произошло землетрясение, говорится на сайте Геологической службы США (USGS). Из сообщения следует, что подземные толчки были зафиксированы у берегов Новой Каледонии – заморской территории Франции.

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 5,7. Оно зафиксировано в 7:37 по времени UTC (10:37 по московскому времени) в 133 км к востоку от поселка Тадин, в котором проживают больше 7 тысяч человек. Очаг землетрясение залегал на глубине 10 км, говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

13 декабря Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил о сильном землетрясении, произошедшем у берегов Камчатки. Отмечалось, что землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Охотском море. Эпицентр располагался в 214 километрах от поселка Усть-Большерецк, а очаг залегал на глубине 443 км под водой.

Землетрясение представляет собой подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные сдвигом тектонических плит. Одно из самых мощных в истории землетрясений в 2023 году произошло в Турции и Сирии. Природный катаклизм унес жизни более 58 тысяч человек в двух странах.