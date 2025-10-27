На Камчатке автокран снес легковушку, от удара в столб две женщины погибли на месте

В Камчатском крае произошло ДТП с участием автокрана, который задел легковой автомобиль, в результате чего тот врезался в фонарный столб. В аварии погибли две женщины, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

По предварительным данным, 60-летний водитель автокрана при маневрировании не уступил дорогу автомобилю «Хонда» и задел его краном. В результате столкновения легковой автомобиль отбросило аккурат на фонарный столб.

В результате аварии две женщины, находившиеся в автомобиле «Хонда», погибли на месте происшествия. Еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована. Водитель спецтехники, участвовавший в инциденте, не пострадал.

Прокуратура Камчатского края инициировала проверку в связи с трагическим происшествием. Ведомством опубликовано видео последствий трагедии.

