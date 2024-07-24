В ЦБ РФ рассказали о новом способе защиты граждан от мошенников

У отправителя денег на неизвестный счет будет два дня для того, чтобы принять окончательное решение о переводе. Данное правило для российских банков начнет действовать с 25 июля 2024 года.

Теперь для совершения подозрительной операции потребуется некоторое время, которое позволит человеку избежать неприятной ситуации и потери денег. Об этом рассказали в Центральном Банке Российской Федерации на странице в социальных сетях.

Одним из условий приостановки перевода будут служить предыдущие случаи мошенничества со стороны получателя, если такая информация содержится в базе данных ЦБ РФ. Даже если клиент попытается повторить операцию, то банк обязан ее отменить. Однако, он будет обязан выполнить поручение, если человек попробует отправить деньги вновь спустя двое суток.

Также клиентов начнут предупреждать о подозрительных получателях при наличии у них соответствующих признаков.