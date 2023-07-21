В Центре отбора бойцов в Балашихе обучают обращению с оружием и тактической медицине

Кандидатов на службу по контракту обучают военно-медицинской, огневой и военно-инженерной подготовке. В центре в подмосковной Балашихе порядка 100-150 человек находятся постоянно, созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и учебы.

На занятиях по тактической медицине инструктор показывает и рассказывает, как наложить повязку, в каких случаях и как накладывать жгут, объясняет все особенности оказания помощи в условиях боевых действий. Здесь для бойцов организовано проживание и питание, можно в одном месте пройти медкомиссию и получить консультацию у юристов, нотариусов, банковских работников, а также других специалистов.

Напомним, единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет 600 тыс. рублей. Каждый военнослужащий также получает зарплату, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенную пенсию.

Семья бойца также может рассчитывать на ряд льгот: для детей — путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтрак и обед в школе с 1 по 11 классы, для пожилых родителей — бесплатные социальные услуги на дому, для супруги — организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Всю подробную информацию о службе по контракту можно узнать по телефону горячей линии: 8(495)990-77-77, на сайте и в чат-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.