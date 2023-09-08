В Турции рассказали о давлении из-за Конвенции Монтре

Военные корабли стран НАТО хотят сопровождать украинские торговые суда по «альтернативному» зерновому коридору.

Отставной адмирал ВВС США Джеймс Ставридис заявил о том, что они даже могут открывать огонь по судам ВМФ России в случае угрозы.

Однако Анкара настаивает на применении Конвенции Монтре, которая позволяет турецким войскам не пропускать через проливы военные суда нечерноморских стран. Собеседник агентства отметил, что, несмотря на все возрастающее давление, позиция Анкары в этом вопросе не меняется.