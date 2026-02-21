В Удмуртии зафиксирована атака беспилотников, есть пострадавшие

В Удмуртской Республике зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. По данным региональных властей, имеются пострадавшие и повреждения объектов инфраструктуры, на месте работают экстренные службы.

О случившемся 21 февраля сообщил глава региона Александр Бречалов. По его словам, удар был нанесен по одному из объектов на территории республики.

«По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь», — сообщил руководитель региона в своем официальном Telegram-канале.

Бречалов уточнил, что на месте происшествия задействованы все профильные службы. Специалисты оценивают характер разрушений и оказывают поддержку пострадавшим. Жителей призвали сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные сообщения.

Накануне об атаке беспилотников сообщали и в других регионах. Так, 20 февраля оперативный штаб Краснодарский край информировал о падении обломков БПЛА в Краснодаре. В результате инцидента один человек получил травмы, были повреждены автомобили и участок газопровода. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали.

Информация о последствиях атак уточняется.

