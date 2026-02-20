«Зачет» по поджогу: Первокурсник из Люблино едва не взорвал АЗС ради сомнительного хайпа

В Москве задержан 16-летний студент первого курса технологического колледжа, подозреваемый поджоге на заправочной станции. Об этом сообщает «Москва24».

Инцидент произошел на Люблинской улице, о чем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Юноша поджег заправочную колонку и попытался скрыться с места преступления. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а огонь не успел перекинуться на резервуары с топливом.

Несмотря на попытку скрыться, личность предполагаемого злоумышленника была установлена «в кратчайшие сроки». Сейчас подросток находится в территориальном отделе полиции. В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, путем поджога»). Подростку может грозить серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.

