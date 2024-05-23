В Уфе сотрудник полиции украл у пенсионерки 15 млн рублей для защиты от киллера
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Уфе сотрудник правоохранительных органов обманом заставил пенсионерку отдать ему 15 млн рублей, убедив женщину, что на ее жизнь готовит покушение наемный убийца по заказу ее невестки. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что пенсионерке пришлось заложить свою недвижимость и оформить ряд кредитов.
Отмечается, что он подобрался к убитой горем женщине в ходе расследования смерти ее сына, сказав, что проводится оперативное мероприятие, и попросил женщину помочь им принять участие в данном мероприятии, женщина согласилась.
Добавляется, что женщина осталась одна после смерти мужа и сына, который замерз насмерть в лесу. Через несколько лет после трагических событий женщину начал донимать звонками служащий МВД, занимавшийся расследованием дела её сына. Он предложил способ вычислить и поймать заказчика, прежде всего женщина должна была переехать на «конспиративную квартиру», где было установлено множество камер видеонаблюдения. Полицейский забрал у женщины мобильный телефон и надел на нее GPS-трекер, объяснив это соображениями безопасности. Это было нужно ему для запугивания пенсионерки. Все финансовые средства она отдала сотруднику в руки, а тот якобы обещал все вернуть, как только преступников задержат с поличным при получении оплаты за планируемое убийство.