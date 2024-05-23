В Уфе сотрудник полиции украл у пенсионерки 15 млн рублей для защиты от киллера

В Уфе сотрудник правоохранительных органов обманом заставил пенсионерку отдать ему 15 млн рублей, убедив женщину, что на ее жизнь готовит покушение наемный убийца по заказу ее невестки. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что пенсионерке пришлось заложить свою недвижимость и оформить ряд кредитов.

Отмечается, что он подобрался к убитой горем женщине в ходе расследования смерти ее сына, сказав, что проводится оперативное мероприятие, и попросил женщину помочь им принять участие в данном мероприятии, женщина согласилась.

Добавляется, что женщина осталась одна после смерти мужа и сына, который замерз насмерть в лесу. Через несколько лет после трагических событий женщину начал донимать звонками служащий МВД, занимавшийся расследованием дела её сына. Он предложил способ вычислить и поймать заказчика, прежде всего женщина должна была переехать на «конспиративную квартиру», где было установлено множество камер видеонаблюдения. Полицейский забрал у женщины мобильный телефон и надел на нее GPS-трекер, объяснив это соображениями безопасности. Это было нужно ему для запугивания пенсионерки. Все финансовые средства она отдала сотруднику в руки, а тот якобы обещал все вернуть, как только преступников задержат с поличным при получении оплаты за планируемое убийство.