В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после жестокого избиения 13-летней школьницы

В поселке Березовка Красноярского края произошел шокирующий инцидент с групповым избиением несовершеннолетней. Как сообщает региональное управление СК России, травле со стороны сверстников подверглась 13-летняя девочка. Нападение произошло на территории, прилегающей к школе № 3, что вызвало широкий общественный резонанс.

По информации от директора учебного заведения, администрация школы была поставлена в известность о случившемся уже после того, как к расследованию подключились следователи. Для установления всех обстоятельств произошедшего педагоги и правоохранители проводят совместную работу, изучая записи с камер видеонаблюдения.

Важной деталью стало то, что пострадавшая девочка находилась на домашнем обучении и в день инцидента пришла к школе только для того, чтобы сопроводить на уроки свою младшую сестру. Этот факт исключает какую-либо причастность школьной системы к конфликту.

Мать потерпевшей выразила серьезные опасения, заявив, что виновные в избиении ее дочери могут избежать ответственности. В настоящее время расследование взято на особый контроль центральным аппаратом Следственного комитета РФ. Столичные следователи обещают дать правовую оценку действиям всех фигурантов дела.

