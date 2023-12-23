В Ульяновске члены ОПГ напали на сотрудника правопорядка в кальянной

В кальянной Ульяновска члены организованной преступной группировки жестоко напали на полицейского. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что 31-летний старший оперуполномоченный уголовного розыска отдыхал там с другом и стал свидетелем шумного конфликта. После сообщения официанта, что кафе скоро закроется, преступники начали угрожать парню убийством и требовать продолжить обслуживание, а полицейский вмешался и потребовал от мужчин покинуть заведение. Вместо этого они разбили о голову полицейского бутылку и попытались ранить ножом.

Добавляется, что полицейскому пришлось применить травматический пистолет, после чего на место приехали сотрудники Росгвардии.

Уточняется, что у стража порядка диагностирован перелом челюсти и многочисленные раны головы, алкоголя в его крови не обнаружено. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».