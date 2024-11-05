В Узбекистане мужчину осудили на пять лет за участие в СВО

Куштепинский районный суд Ферганской области, расположенной на востоке Узбекистана, осудил 51-летнего гражданина на пять лет лишения свободы за его участие в специальной военной операции на Украине в составе Армии России, передало РИА Новости.

Согласно информации суда, мужчина в мае 2023 года выехал в Россию на работу. Позже он решил оказать поддержку российской стороне в военном конфликте.

В ноябре прошлого года он подписал контракт с Министерством обороны РФ на один год, прошел полный курс военной подготовки, а уже в феврале отправился на территорию Украины, для участия в боевых действиях, в ходе которых был ранен. После лечения в июле он вернулся в Узбекистан.

При вынесении приговора суд учел его признательные показания, раскаяние и сотрудничество со следствием. В Узбекистане за наемничество возможен срок от пяти до десяти лет.

Ранее сообщалось, что притворявшегося «вагнеровцем» поляка Кучарски приговорили к 2,5 года тюрьмы.