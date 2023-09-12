В Великобритании сократили обучение украинских солдат из-за жалоб местных жителей

Подготовка украинских военнослужащих на военной базе Lydd Ranges в графстве Кент (Великобритания) была сокращена на 30% после жалоб местных жителей на шум и беспорядки, вызванные стрельбой и взрывами, сообщает The Times.

Министерство обороны согласилось сократить время проведение учений в ответ на серию жалоб, поданных в городской совет. Некоторые из британцев призвали полностью закрыть базу.

Командир базы подполковник Марк Пауэлл подчеркнул важность поддержания хороших отношений с местным сообществом. Военные утверждают, что уровень шума контролируется и соответствует принятым нормам.

База уже подготовила 17 000 военнослужащих из Украины в рамках операции «Интерфлекс» с начала конфликта, при этом была проведена специальная подготовка морского десантирования и танковых операций, пишет газета.