В Волгограде беспилотник упал на территорию детского сада и вызвал пожар на заводе

В южной части Волгограда вспыхнул пожар на территории одного из заводов. Возгорание стало следствием падения обезвреженного украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Волжском зарегистрированы повреждения в квартире жилого дома по улице Карбышева, 75, а также падение БПЛА на территорию дошкольного учреждения «Ягодка». Кроме того, на юге Волгограда произошло возгорание на территории предприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время оперативные службы и представители муниципальных органов проводят работы по обнаружению и ликвидации последствий падений сбитых беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что вечером 10 февраля над южными регионами и Азовским морем сбили почти 50 украинских дронов.