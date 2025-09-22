В Вологде произошла стрельба в кафе: один человек ранен

В Вологде возникли подозрения в отношении 47-летнего гражданина, который, предположительно, выстрелил в 38-летнего мужчину после спора в кафе. Информацию предоставили в Следственном комитете России по области.

Согласно предварительным данным, инцидент случился 21 сентября в общепите на Комсомольской улице. По информации следствия, между двумя посетителями завязалась перепалка, в ходе которой один из них совершил выстрел в другого. После содеянного нападавший спешно покинул кафе и скрылся.

Раненый госпитализирован и находится в реанимации, где врачи оказывают ему неотложную помощь. Задержание подозреваемого было произведено при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии региона. Открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство, сейчас решается вопрос о содержании подозреваемого под стражей.

