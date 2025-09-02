В Вологде рецидивисту назначили восемь лет за насилие над женщиной

В Вологодской области гарнизонный военный суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, назначив ему восемь лет лишения свободы в колонии особого режима за повторное совершение изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщили официальные представители судебной системы региона.

Согласно материалам следствия и суда, преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил на улице женщину и замыслил совершить над ней насильственные действия.

Дождавшись, пока она войдет в подъезд жилого дома, он последовал за ней. В момент, когда жертва открывала дверь своей квартиры, злоумышленник совершил нападение, применив силу, затащил ее внутрь и реализовал свой преступный умысел.

В итоге, суд признал мужчину виновным в совершении деяний, предусмотренных статьями 131 («Изнасилование») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебное разбирательство проходило в закрытом формате.

Установлено, что данный гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление — изнасилование. 6 декабря 2024 года он был условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания, однако, не отбыв часть назначенного срока, он совершил новое преступление, что привело к отмене условно-досрочного освобождения.

