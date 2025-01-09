В Волоколамске арестовали продавца пиротехники после того, как подростку оторвало руку взрывом петарды

В Волоколамске предъявили обвинение мужчине, который продал двум несовершеннолетним пиротехническое изделие, передает ГСУ СК России по Подмосковью. В результате его использования подростки получили серьезные травмы.

Мужчина работал продавцом в продуктовом магазине. Второго января он продал двоим подросткам 2013 и 2018 годов рождения пиротехническое изделие. Продажа подобной продукции несовершеннолетним запрещена.

Дети подожгли петарду и отбросили ее сторону. После того, как взрыва не последовало, один из мальчиков поднял изделие и попробовал поджечь еще раз. В результате петарда взорвалась, и ребенку оторвало кисть руки. У второго несовершеннолетнего обгорело лицо.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигуранта под стражу на срок до 4 марта.