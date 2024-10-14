В Волоколамске предъявили обвинение иностранцу, пытавшему убить местного жителя

В Волоколамске мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство местного жителя. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, в минувшие выходные между местным жителем и 25-летним уроженцем Армении вспыхнула ссора. В ходе разборок иностранец ударил оппонента бейсбольной битой по голове, а затем ножом в ногу. При этом злоумышленник угрожал мужчине убийством.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.