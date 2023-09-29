В Волоколамске при тушении пожара спасли кота
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кота при ликвидации пожара. Инцидент произошел в многоквартирном доме, расположенном в переулке Березовый.
Загорелась одна из квартир в здании. При этом жители самостоятельно эвакуировались.
Прибывшие на место специалисты оперативно ликвидировали возгорание. В одной из комнат старший смены ПСЧ-203 Алексей Куров услышал жалобное мяуканье. Заглянув под диван, он увидел испуганного кота.
«Животное надышалось угарным газом, но не пострадало. Пожарные вынесли усатого на свежий воздух и передали хозяевам, которые очень обрадовались и поблагодарили огнеборцев за спасение питомца», - рассказал начальник ПСЧ №203 Владислав Макеев.