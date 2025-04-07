В Воронеже задержали 20-летнего парня за видео для ГУР Украины
Baza: 20-летний парень попал под следствие за видеопоздравление для ГУР Украины
Фото: [flickr.com]
В Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, которому 20 лет, по обвинению в создании видео, адресованного Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Против него инициировано уголовное дело по статье о публичном подстрекательстве к террористическим актам, сообщил телеграм-канал Baza.
Согласно материалам следствия, в августе прошлого года 21-летний житель Воронежа Георгий В. вступил в переписку через мессенджер Signal с представителями организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК), деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
В целях демонстрации своей преданности, Георгий записал видеоролик с приветствием в адрес ГУР, в кадре которого присутствовал лист с текстом «З Днем ГУР».
Съемка производилась вблизи расположения одной из воинских частей. 7 сентября указанное видео было опубликовано РДК в своем телеграм-канале.
По информации, предоставленной Baza, 3 апреля против Георгия было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма.
Ранее сообщалось, что загадочно исчезнувшего айтишника-дебошира из России задержали в Таиланде.
*Организация признана террористической и запрещена в России.