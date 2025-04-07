Загадочно исчезнувшего айтишника-дебошира из России задержали в Таиланде

IT-специалист из Волгограда оказался в центре внимания после инцидента в тайской Паттайе, где его задержала местная полиция за пьяный дебош в баре, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, молодой человек, путешествуя по Таиланду, начал странно себя вести и вскоре совсем «пропал», чем обеспокоил свою мать.

22-летний россиянин прилетел в Паттайю 22 марта и остановился в местном трехзвездочном отеле. Мужчина каждый день созванивался по видеосвязи с мамой и рассказывал о своих приключениях до 4 апреля.

Как пишет SHOT, последний разговор матери с сыном состоялся вечером в пятницу, после чего молодой человек пропал. Полагая, что сын мог попасть в аварию или в полицию, женщина немедленно начала искать помощи и даже рассматривала возможность нанять частного детектива для «международного розыска».

Лишь спустя два дня, 6 апреля, россиянин вышел на связь и связался с взволнованной женщиной из своего отеля, куда его привезла полиция Таиланда. Накануне молодой человек устроил дебош в состоянии алкогольного опьянения в одном из баров.

По информации SHOT, это не первый случай, когда россиянин сталкивается с неприятностями за границей. В прошлом году, отдыхая на Пхукете, мужчина стал жертвой обмана после знакомства с местной жительницей. Аферистка подмешала ему «сонные снадобья», из-за которого он на несколько часов уснул, а проснувшись, обнаружил себя без денег и ценных вещей.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян предупредил граждан РФ об изменении правил въезда в Таиланд.