В Воронеже загорелся машиностроительный завод «Эникмаш-В»
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Пожарные ликвидируют крупный пожар на воронежском машиностроительном заводе «Эникмаш-В», сообщает МЧС России.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 3000 кв. м. В настоящее время на месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники. МЧС подтягивает к предприятию дополнительные силы и средства.
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Также нет данных о пострадавших.
Ранее сообщалось, что при в Орехове-Зуеве пострадал один человек во время пожара в производственном помещении.