В Воронеже загорелся машиностроительный завод «Эникмаш-В»

По предварительным данным, площадь пожара составляет 3000 кв. м. В настоящее время на месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники. МЧС подтягивает к предприятию дополнительные силы и средства.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Также нет данных о пострадавших.

Ранее сообщалось, что при в Орехове-Зуеве пострадал один человек во время пожара в производственном помещении.