В Воронежской области сбили около десяти дронов за ночь
Гусев: в Воронежской области силы ПВО перехватили порядка 10 украинских БПЛА
Фото: [flickr.com]
Минувшей ночью в Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в телеграм-канале сообщил губернатора региона Александр Гусев.
По его словам, в семи муниципалитетах, включая Лискинский и Острогожский районы, было обнаружено и уничтожено около десяти БПЛА. По предварительным данным, в одном из населенных пунктов обломки дрона повредили стену частного дома. Жертв и пострадавших нет.
Несмотря на успешное отражение атаки, режим опасности на всей территории Воронежской области продолжает сохраняться. Глава региона призвал жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями МЧС России или правительства Воронежской области.
