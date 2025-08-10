В Воронежской области сбили около десяти дронов за ночь

Минувшей ночью в Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в телеграм-канале сообщил губернатора региона Александр Гусев.

По его словам, в семи муниципалитетах, включая Лискинский и Острогожский районы, было обнаружено и уничтожено около десяти БПЛА. По предварительным данным, в одном из населенных пунктов обломки дрона повредили стену частного дома. Жертв и пострадавших нет.

Несмотря на успешное отражение атаки, режим опасности на всей территории Воронежской области продолжает сохраняться. Глава региона призвал жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями МЧС России или правительства Воронежской области.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов ночью потрясла Саратов и Энгельс.