Неожиданный голос в дискуссии о цифровой изоляции прозвучал из уст священника Павла Островского. В эфире радио Sputnik он выступил с инициативой, которая ломает привычную повестку: вместо ужесточения правил он призвал государство взять на себя роль помощника в обходе западных цифровых санкций. Речь идет не просто о технической либерализации, а о смене самого подхода — от запретительного к поддерживающему, где власть становится союзником пользователя, а не надзирателем.

Чтобы понять суть его предложения, достаточно взглянуть на текущую реальность: россияне все чаще сталкиваются с невозможностью легально пользоваться современными нейросетями и популярными зарубежными сервисами. Любой вход в подобные системы превращается в квест с «химией» и танцами с бубном. Островский предлагает устранить эту абсурдную сложность — разрешить все виды VPN, запустить государственные аналоги таких сервисов и активно внедрять технологии, которые снижают порог входа для обычного человека. Его логика проста: если санкции душат технологический доступ, помогать обходить их — не преступление, а прямая забота о гражданах.

Показательно, что эта позиция перекликается с его более ранними высказываниями о цифровом суверенитете. Когда в Тюмени тестировали отключение мобильного интернета, он уже предупреждал, что подобные меры лишь отбрасывают страну назад и провоцируют раздражение. Он тогда иронично заметил, что если это и есть «суверенитет», то мы сами себе создаем проблемы. Новый призыв становится логическим продолжением этой мысли: если мы не можем отменить внешние блокировки, давайте хотя бы не мешать людям адаптироваться к ним.

По его словам, необходим возможный перезапуск социального договора в цифровой сфере. Островский уверен, что народ встретит подобную помощь с восторгом, потому что она прямо касается повседневного комфорта миллионов. Это не абстрактная политика, а конкретные удобства: возможность свободно работать с ИИ, пользоваться глобальными сервисами без страха и не танцевать с прокси-настройками. И если власть сделает этот шаг, она не только снизит градус технологической фрустрации, но и получит мощный кредит доверия, показав, что она слышит людей и готова действовать в их интересах даже в условиях жестких внешних ограничений.

Ранее он предложил наказывать за видео ударов: россиян — деньгами, мигрантов – семьей.