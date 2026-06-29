Мясо из пробирки — спасение планеты или новый феодализм? В Нидерландах открылась ферма по производству мяса из клеток

В городке Схиплейден, затерянном среди голландских полей, открылась первая в мире ферма, где не пасутся коровы, а в биореакторах растет мясо. Звучит как сценарий фантастического фильма, но это реальность: власти Южной Голландии вложили полмиллиона евро в пилотный проект по производству культивируемого мяса. Пока продавать его внутри Евросоюза запрещено, и полноценный запуск отложен до 2028 года, но создатели уже назвали свое детище экологическим прорывом. Меньше воды, меньше земли, меньше выбросов — примерно так выглядит рекламный слоган новой эры. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Однако за этим фасадом технологического оптимизма скрываются вопросы, на которые у нас пока нет ответов: что произойдет с пастбищами, куда денутся фермеры и не станет ли мясо из пробирки новым символом социального расслоения — едой для бедных и деликатесом для богатых?

Технология на самом деле изящна. Все начинается с небольшого образца мышечной ткани животного — стволовых клеток, которые помещают в биореактор, где поддерживаются идеальные условия: температура, кислотность, уровень кислорода, питательный бульон из аминокислот и витаминов. Клетки делятся, а чтобы они не плавали бесформенной массой, им предлагают микроскопические опоры, имитирующие естественную среду организма. Когда биомасса нарастает, клетки превращают в мышечные волокна и жир — и вуаля, продукт, который должен напоминать настоящий стейк. Все это напоминает мир «О дивного нового мира» Хаксли, где людей синтезировали в пробирках. Только здесь синтезируют котлеты. И для обычного человека, привыкшего выбирать мясо в супермаркете, это не просто курьез, а сигнал о том, что привычная пищевая реальность начинает трещать по швам.

Но экологический пазл оказался куда сложнее, чем обещают стартаперы. Татьяна Ледащева из РУДН напоминает: пастбища — это не просто поля для выпаса, а целые экосистемы, которые кормят насекомых, птиц и поддерживают плодородие почв. Три с половиной миллиарда гектаров земли, которые сегодня занимают выпасы, не исчезнут, если завтра закрыть все фермы. Они зарастут сорняками, а затем кустарником и лесом — процесс займет десятилетия, и неизвестно, что лучше: луговые виды с навозом или потенциальные очаги пожаров. А если эти земли отдадут под монокультуры для производства питательных сред для биореакторов, мы просто заменим одну форму деградации другой. Владимир Пинаев добавляет к этому цифры: для производства двух-трех килограммов растительного белка на один килограмм мяса из биореактора — корове нужно восемь-десять. Кажется, выгода очевидна, но, если заменить все говяжье мясо, планете потребуется до миллиарда тонн растительного сырья дополнительно. А удобрения для его выращивания дадут такие выбросы CO₂, что климатическая победа превратится в поражение.

Экономические последствия этого сдвига выглядят не менее пугающе. Ольга Борисова из Финансового университета рисует картину передела рынка, где сегодняшние пять триллионов долларов животноводческой продукции — это не просто деньги, это целые отрасли: производители кормов с оборотом 400 миллиардов, ветеринары, логисты, переработчики. Когда культивируемое мясо станет дешевле натурального всего на 20–30 процентов, розничные сети начнут замещение, цены на «живой» скот рухнут, и фермеры окажутся перед выбором: уходить в экотуризм или просить субсидии на восстановление экосистем. Но главное — цепочка создания стоимости кардинально изменится. Сегодня прибыль распределяется по регионам: поле, комбикорм, животное, удобрение, мясо. В новой модели она сжимается до «склад сырья — реактор — упаковка». Значительная часть добавленной стоимости уплывет в патенты на клеточные линии и лицензионные отчисления, то есть станет интеллектуальной собственностью нескольких корпораций. Человечество рискует получить мир, где за каждый грамм мяса нужно платить роялти за штамм, а не вознаграждение пастуху за труд.

И это не говоря о социальном неравенстве. Натуральное мясо, выращенное на травке и солнышке, постепенно станет элитным продуктом для тех, кто может себе это позволить, тогда как массы получат синтезированные котлеты. Более того, если лабораторное мясо будут воспринимать как безопасное, это может снять психологические ограничения и привести к эпидемии ожирения — ведь вкус и качество напрямую зависят от того, чем питалось животное, а в биореакторе этот фактор вообще нивелируется. И никто не знает, что делать с отходами: десять-двадцать тонн жидких отходов на тонну мяса — если заменить 10% мирового производства, получится 700 миллионов тонн смеси, насыщенной белками, аммонием и гормонами. Городские очистные сооружения просто не справятся, а строительство новых заводов уткнется в энергозатраты и выбросы диоксинов.

Ранее сообщалось, что в растительных заменителях мяса нашли больше пищевых добавок.