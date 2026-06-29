846 отличников, 96 стобалльников: стало известно, почему нижегородские школы выстрелили в этом году

В Нижнем Новгороде поставили жирную точку в экзаменационной эпопее этого года — 25 июня прошел последний резервный день ЕГЭ, и теперь можно выдохнуть. Мэр города Юрий Шалабаев в своих соцсетях подвел черту под выпускной кампанией, выложив цифры, которые заставляют и гордиться, и задуматься. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Школы в городе в этом году покидают 6207 одиннадцатиклассников — армия, которая через месяц разбежится по вузам всей страны. Из них 846 человек получили аттестаты с одними пятерками, и это на целых 116 больше, чем в прошлом году. Прирост почти на 16% — не просто статистический финт, а реальный сигнал, что образование в городе идет в гору, а ученики либо стали умнее, либо их научили учиться.

Но главные цифры, конечно, связаны с единым госэкзаменом. 96 выпускников ухитрились набрать по 100 баллов — то есть не ошиблись ни разу. Еще девять человек взяли планку в 200 баллов сразу по двум предметам, что говорит о поистине универсальной подготовке. Однако всех переплюнул Илья Ковалев из лицея № 38 — он единственный в городе, кому покорились все три экзамена, и в сумме он получил 300 баллов. Это не просто успех, это уровень, который ставит его в один ряд с лучшими выпускниками страны.

Для города такие итоги — не просто повод для отчета. Они показывают, что нижегородские школы остаются кузницами талантов, а количество высокобалльников растет год от года. Это значит, что вузы получат более подготовленных абитуриентов, а сам регион — потенциальных инженеров, врачей, учителей, которые, возможно, останутся здесь. С другой стороны, рекорд одного лицея — это вызов всем остальным: если там растят трехсотбалльников, значит, и другие могут подтянуться, а не отсиживаться на средних показателях.

В общем, экзаменационный сезон в Нижнем Новгороде завершился на мажорной ноте: почти тысяча медалистов, 96 стобалльников и один абсолютный чемпион.

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