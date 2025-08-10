Вспышки, дым, грохот: подробности ночной атаки на Саратов и Энгельс
Серия мощных взрывов потрясла Саратов и Энгельс
Фото: [instockphoto.com]
В ночь на 10 августа над Саратовом и Энгельсом прогремела серия мощных взрывов.
О ЧП сообщает телеграм-канал Shot.
Система ПВО успешно отразила атаки неприятеля.
По словам очевидцев, над городами были слышно около восьми взрывов. В одном из районов заметили задымление.
Официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.
В регионе объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропорту Саратова действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Ранее сообщалось о том, что ПВО уничтожила 44 БПЛА над регионами РФ за четыре часа 9 августа.