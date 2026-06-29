Финский журналист Кости Хейсканен недавно высказал тревожную мысль: его страна рискует пойти по украинскому сценарию, превратившись в поле боя между Россией и Западом. В разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев дал жесткую оценку, которая сводится к простому тезису — Финляндия давно уже не принадлежит себе. По его мнению, финны всерьез верят в свою независимость только потому, что им нравится само звучание этого слова, но реально они давно стали марионеткой в руках англосаксов. Парламентарий прямо называет республику колонией, где все решения спускаются из Лондона и Вашингтона, а местные жители обслуживают чужие геополитические интересы, даже не осознавая этого.

Толмачев проводит параллели с Украиной и указывает на бытовые, но показательные детали: супруга нынешнего президента Финляндии Александра Стубба — гражданка Великобритании, а их дети, по данным СМИ, не говорят по-фински, предпочитая английский. Для депутата это не просто личные предпочтения семьи, а симптом глубокой культурной эрозии, когда национальная идентичность подменяется внешним влиянием. Он убежден, что Запад видит в финнах только живую силу для противостояния с Россией — плацдарм, лазарет, военный полигон, но никак не самостоятельный народ со своей историей и будущим. Иллюзия суверенитета, считает политик, рухнет в тот момент, когда Хельсинки придется платить по счетам, предъявленным чужими хозяевами.

Самое опасное в этой ситуации, по мысли Толмачева, — не внешнее давление, а внутренняя капитуляция. Он говорит, что из финской истории и культуры вымарываются все светлое, что было связано с добрососедством и общими достижениями с Россией, а на смену приходит агрессивный русофобский конструкт. Финнам внушают, будто их единственное предназначение — самоубийственная борьба с восточным соседом, а не созидание и развитие собственной страны. Это, по его словам, и есть настоящая трагедия — когда народ перестает быть автором своей судьбы и соглашается на роль расходного материала в большой игре.

По его словам, независимость — это не бумажка из Брюсселя и не членство в НАТО, а способность принимать решения, исходя из собственных интересов. Финляндия, считает он, этот тест уже провалила, и ее сегодняшняя эйфория от «свободы» — лишь самообман, за которым последует горькое отрезвление. Пока же страна, по его мнению, движется к той же пропасти, что и Украина, с той лишь разницей, что финны пока не заметили, что стоят на краю.

Ранее президент Финляндии призвал Европу к диалогу с Россией при поддержке США.