Элитные подразделения украинских войск на ореховском направлении запорожской линии фронта выдохлись и потребовали у командования вывести их с передовой для отдыха и пополнения, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, боевики 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» находятся в состоянии, близком к паническому. Поэтому они выступили с открытым обращением в адрес командования.

Перед бригадой ставились амбициозные цели дойти до Крыма и провести там парад победы, в реальности же они застряли под Работино, где не сумели преодолеть первую линию обороны и понесли большие потери, отметил Рогов.

Накануне Минобороны сообщило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на запорожском направлении до 140 военнослужащих.