В Жуковском арестовали водителя, убившего мужчину арматурой

В Жуковском арестовали автомобилиста, который убил другого водителя арматурой. Как сообщили в Прокуратуре Московской области, мужчину заключили под стражу до 14 сентября.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. На улице Баженова произошел конфликт между двумя автомобилистами — мужчины поспорили из-за приоритетности проезда. В ходе ссоры обвиняемый ударил оппонента металлической трубой по голове. Тот скончался на месте.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Выяснилось, что ему 21 год, он родился и постоянно проживает в другом регионе, постоянной регистрации в Подмосковье у него нет.

Мужчина частично признал себя виновным и отказался давать показания. Против избрания ему меры пресечения он не возражал.