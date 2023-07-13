Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект о легализации на Украине лекарств на основе марихуаны. Депутат нижней палаты парламента Анатолий Вассерман рассказал, что из этого последует. Об это сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, для нашей страны ни одно решение киевского режима не может быть примером. Из марихуаны в реальности производятся некоторые виды лекарственных препаратов, но ее содержание там ничтожно по сравнению с другими компонентами. Поэтому легализация такого рода медикаментов фактически является узакониванием производства каннабиса как наркотика.

Он отметил, что руководство киевского режима находится в клинической степени наркомании и желает, чтобы украинский народ поглупел вместе с ним. После этого люди станут использоваться в качестве «пушечного мяса» для нужд Североатлантического альянса.

Вассерман подчеркнул, что инициатива узаконивания продажи марихуаны связана с тем, что сам украинский лидер давно зависим от гораздо более крепкого наркотика – кокаина.