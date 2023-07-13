Вассерман определил легализацию продажи марихуаны на Украине попыткой превратить народ в «пушечное мясо»
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Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект о легализации на Украине лекарств на основе марихуаны. Депутат нижней палаты парламента Анатолий Вассерман рассказал, что из этого последует. Об это сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, для нашей страны ни одно решение киевского режима не может быть примером. Из марихуаны в реальности производятся некоторые виды лекарственных препаратов, но ее содержание там ничтожно по сравнению с другими компонентами. Поэтому легализация такого рода медикаментов фактически является узакониванием производства каннабиса как наркотика.
Он отметил, что руководство киевского режима находится в клинической степени наркомании и желает, чтобы украинский народ поглупел вместе с ним. После этого люди станут использоваться в качестве «пушечного мяса» для нужд Североатлантического альянса.
Вассерман подчеркнул, что инициатива узаконивания продажи марихуаны связана с тем, что сам украинский лидер давно зависим от гораздо более крепкого наркотика – кокаина.