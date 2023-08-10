Западная Европа начинает понимать контрпродуктивность вложения средств в киевский режим. Уровень жизни в Европе страшно падает, потому что деньги, которые могли бы быть потрачены на социальные программы и инвестиции в экономику, передаются на закупку вооружения для Украины. При этом переданное вооружение методично уничтожается российскими войсками.

«Это совершенно контрпродуктивно со всех точек зрения и ставит под угрозу нормальную жизнь общества Западной Европы», – сказал Фельди.

По его мнению, западная помощь Украине все равно продолжится, но уже не в тех масштабах.

Конечно, США могут передать киевскому режиму истребители F-16, но, по здравому размышлению, не станут этого делать, считает эксперт. Поскольку ВСУ в любом случае не смогут добиться успеха на поле боя, а американский военный потенциал и так уже ставится под сомнение из-за провала украинского контрнаступления.