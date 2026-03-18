Весенние сюрпризы не страшны: как Городской округ Пушкинский готовится встретить сезон

В Городском округе Пушкинский принимают меры против весенних подтоплений, сообщил источник по итогам совещания под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева 17 марта. В мероприятии участвовал глава округа Максим Красноцветов.

Из‑за потепления растет риск сезонных подтоплений. На территории округа расположены 28 гидротехнических сооружений, 25 из них — в муниципальной собственности. За последние пять лет реконструировали три объекта в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске: они помогают регулировать уровень воды в реках.

Для отслеживания обстановки установили пять автоматических датчиков уровня воды, которые оперативно передают данные. В муниципалитете подготовили резерв техники для устранения подтоплений.

Коммунальные службы переходят на весенний режим работы, расчищают ливневые стоки, обустраивают колодцы и проводят ямочный ремонт — уже устранено 1 512 ям. Кроме того, запланированы работы по улучшению водоотведения в 21 месте, их проведут летом.