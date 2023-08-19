Ветеран «Альфы» Гончаров считает пожар в Новороссийске украинской диверсией

Сегодня в Новороссийские загорелся грузовой терминал. Огонь был потушен, однако причины возгорания остаются неизвестными. По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Серге Гончарова, не исключено, что пожар был неслучайным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.