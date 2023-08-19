Ветеран «Альфы» Гончаров считает пожар в Новороссийске украинской диверсией
Фото: [©Виталий Тимкив/РИА Новости]
Сегодня в Новороссийские загорелся грузовой терминал. Огонь был потушен, однако причины возгорания остаются неизвестными. По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Серге Гончарова, не исключено, что пожар был неслучайным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что вполне возможно, что агенты ГУР Незалежной активно действуют на территории РФ.
По мнению эксперта, прессе и уполномоченным органам следует по каждой ситуации ЧП сообщать четкую информацию.