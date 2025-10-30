«Ветеран морской пехоты не заслужил такой смерти»: за что семья судится с отелем Marriott?

Шокирующий случай произошел в отеле Marriott в Сан-Хосе — там 72-летний Террил Джонсон из Техаса буквально сварился заживо в душе отеля, пишет издание Los Angeles Times. Пенсионер приехал на выпускной внучки, но вместо праздника его ждала страшная смерть.

В душевом боксе на мужчину внезапно хлынула вода температурой 57-58 градусов по Цельсию. Несмотря на то, что в номере находились другие люди, спасти Джонсона не удалось — он получил ожоги 33% тела и скончался.

Родственники стали свидетелями ужасной картины — у еще живого мужчины начала слазить кожа.

Семья подала на отель в суд, обвиняя руководство в грубейшем нарушении сантехнического кодекса Калифорнии, который обязывает ограничивать температуру воды в душевых до 49 градусов.

Погибший был ветераном морской пехоты и бывшим старшим техником транспортного управления Лос-Анджелеса. У него остались жена, двое детей и четверо внуков.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина пять дней провел в ванне из-за лишнего веса.