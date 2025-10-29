В Новосибирске мужчина пять дней провел в ванне из-за лишнего веса
МЧС: спасатели освободили мужчину с избыточным весом из ванны в Новосибирске
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Новосибирске произошел необычный случай — мужчина с избыточным весом провел пять дней в ванне, не имея возможности самостоятельно выбраться из нее. Об этой истории сообщили в пресс-службе МЧС России.
На помощь пришли спасатели из экипажа «Вега-2», которые прибыли по запросу врачей скорой помощи.
У мужчины за время вынужденного пребывания в ванне успели образоваться пролежни. После освобождения его передали медикам для оказания необходимой медицинской помощи.
В МЧС после этого случая помнили о необходимости адаптации жилого пространства для людей с ограниченной подвижностью.
Специалисты рекомендуют устанавливать специальные приспособления в ванных комнатах или заменять традиционные ванны на душевые кабины. Это может значительно снизить риски подобных происшествий.
Ранее россиян предупредили о риске ожирения от майонеза.